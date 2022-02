VIDEO | Poola sprinditäht alistas viiekordse olümpiavõitja 

Swoboda isiklik tippmark on 7,00, mis annab maailma kõigi aegade edetabelis kümnenda koha. Ta osaleb ka märtsi keskel Belgradis toimuval sise-MMil. Thompson kuulutas sisehooaja lõppenuks, ta hakkab valmistuma nüüd suvisteks võistlusteks. Jamaica sprindilegend on nii 100 kui ka 200 m jooksudes kõigi aegade edetabelis teisel kohal (vastavalt 10,54 ja 21,53ga), ent ühtegi individuaalset MM-kulda tal veel pole. Juulis on võimalik parandada see viga Eugene'is.