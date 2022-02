Endine Eesti murdmaasuusataja resoluutselt: ükski Venemaa sportlane ei tohiks MK-sarjas osaleda enne ajalootundi 

Soome väljaanne Iltalehti vahendas uudist, et rahvusvahelises suusaliidus (FIS) sportlaste eestkostjana seisev Martti Jylhä ei poolda seda, et Ukraina vastu agressiivselt käituv Venemaa tohiks 18.-20. märtsini võõrustada suusatamise MK-sarja etappi. Sama meelt oli endine Eesti suusataja Pavo Raudsepp, kelle hinnangul tuleks aga venelaste osas kasutusele võtta veel karmimad meetmed.

„Venemaa sportlaseid ei tohiks lasta MK-sarja enne, kui nad on (ajaloolase) David Vsevovi juures ajalootunnis käinud. Olgu ükskõik, kui hea mees, aga enne tuleb end kurssi viia. On igati loogiline, et Venemaal seda MK-sarja etappi ei toimu, aga üleüldse ei tohiks Venemaa sportlased kusagil osaleda,“ jäi Raudsepp resoluutseks.