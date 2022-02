Maicel Uibo läheb Hispaanias MMi kohta püüdma 

Tuntumatest nimedest on veel stardis Hispaania esinumber Jorge Ureña. Hetkel on Eesti mitmevõistlejatest märtsikuus toimuvale Belgradi sise-MMile saanud juba kutse Karel Tilga ning teisena sõidab praeguse seisuga sinna Hans-Christian Hausenberg, kes kogus Eesti meistriks tulles 6143 punkti. Uibol on veel võimalus MMi teine pilet endale napsata, kui tal peaks õnnestuma Hausenbergi tulemus üle teha.