Neli Eesti jalgpallurit pagevad Ukrainast 

Venemaa alustatud lahingtegevuse valguses võttis Õhtuleht Vaštšukiga ühendust, et hetkeolukorrast aimu saada. Poolkaitsja sõnum oli lühike: rääkida ei saa, sõda algas. „Mina ja Joonas sõidame praegu tagasi Eestisse. Just alustasime,“ kõlas mehe põgus kommentaar.

Vaštšuk ja Tamm võtavad Rivnest peale ka Kreida, et siis üheskoos Eestisse naasta.

Lisakas viibib Ukrainas ka Eesti jalgpallur Mihkel Ainsalu, kes kinnitas Eesti Jalgpalli Liidule, et sõidab praegu tagasi Eestisse.

Alaliit on kõigi mängijatega ühenduses ja saanud kinnituse, et Eestisse proovitakse tulla esimesel võimalusel. Mängijate sõnul on ummikud riigist lahkumiseks suured ja kütuse saamisega tõrkeid. Praeguse plaani järgi proovivad nad Lääne-Ukraina kaudu jõuda Poolasse ja sealt edasi sõidetakse Eestisse.