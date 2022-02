TURNIIR TOIMUB: Eesti epeenaised võistlevad nädalavahetusel Sotši MK-etapil 

Haapsalust pärit Differti kinnitusel on olukord Venemaa olümpialinnas Sotšis vähemalt esialgu rahulik. „Ei tasu enda jaoks pingeid üles kruttida,“ lausus ta. „Meil on kaks küsimust. Esiteks, kas saame siin võistelda, ja teiseks, kuidas me koju tagasi pääseme. Loodetavasti laabub kõik hästi.“