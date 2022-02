Tartu jalgpalli superduo taasühines Tammekas. Sander Puri: kui Taijo eelmisel aastal tuli, siis ma vaikselt mõtlesin, et miks mitte! 

Tõsi ta on: Eesti koondises on mehed aastate jooksul küll ja küll trehvanud – mõlemal on praeguseks kontol 88 matši – ent pärast seda, kui Puri lõi 2009. aasta lõpus käed oma esimese välisklubi Larissaga Kreekast, siis sama klubi eest mehed koos platsil käinud ei ole. Teniste tegi pika karjääri Norras, kust naasis Eestisse ja Tartusse mulluse hooaja eel, Puri jõudis tagasi kodumaale mõnevõrra varemgi, kuid siin on ta seni esindanud pealinna satse Nõmme Kaljut ja (mullu) JK Legionit.