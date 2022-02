VIDEO | VÄGEV! Kerr Kriisa tähistas Eesti sünnipäeva pöörase keskjooneviske ja erakordse kolmikduubliga! 

Kuna mäng oli varakult tehtud, siis oleks Kriisa võinud rahulikult matši lõpus varumeestepingil istuda, kuid peatreener Tommy Lloyd saatis ta siiski platsile, ning selle üheks põhjuseks olnud just see, et meie mees saaks Eesti iseseisvuspäeval kirja kolmikduubli.