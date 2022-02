AMETLIK: Venemaa jäi meistrite liiga finaalmängust ilma 

Algselt pidanuks Euroopa klubijalgpalli kõige ihaldatum karikas välja mängitama Peterburis Gazprom Arenal, kuid juba mitu päeva tuli signaale, et seal see Ukraina sündmuste valguses kindlasti toimuda ei tohiks. Kui algselt arvati, et finaal viiakse Londonisse Wembley staadionile, siis nüüd tuli kinnitus, et see mängitakse Pariisis Stade de France'i areenil.