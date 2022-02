BLOGI JA GALERII | Vene hullumeelne vise tõi Eestile Poola üle raske, aga ülimagusa võidu 

Eestil on senisest kahest mängust tabelis võit ja kaotus: novembri lõpus alistasime esmalt võõrsil Saksamaa 69 : 66, kuid seejärel kaotasime kodus Iisraelile 69 : 79. Poolakad on kaotanud aga mõlemad senised matšid: esmalt Iisraelile 61 : 69 ja seejärel Saksamaale 69 : 72.

Eesti koondist on eelseisvate kohtumiste (lisaks mägitakse Poolaga võõrsil ka 28. veebruaril) eel tabanud aga mitmesugused kosseisuprobleemid. Eriti valusalt puudutab see mängujuhte: Kerr Kriisa mängib USA üliõpilasliigas, Kristian Kullamäe ja Sten Sokk on nakatunud koroonaviirusega. Samuti jäävad põhimeestest eemale Mikk Jurkatamm, Sander Raieste ja Henri Drell.