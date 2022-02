F1 üritab Vene lehka endalt maha pesta 

F1-sarja moraalne kompass on tihti vildakas. Alles eelmisel hooajal said Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Carlos Sainz ja Lance Stroll ametliku hoiatuse, sest ei eemaldanud Ungari GP hümni ajaks vikerkaarevärvides ja/või inimeste võrdset kohtlemist nõudvaid särke. Lisaks sõlmis F1 vähemalt 10aastase lepingu kihutamaks Saudi-Araabias, mis pole tuntud oma inimõiguste armastamise poolest. Kavva võeti ka Katari võidukihutamine, kus tänavu ees ootava jalgpalli MMi tõttu on surnud tuhandeid (!) staadione püstitanud võõrtöölisi.