Rasmus Voolaid | Eesti vehklejad kolistavad Sotšis ämbreid ja väärivad täielikult oma saamatut alaliitu 

Olgu öeldud, et järgnev jutt ei puuduta olümpiavõitjaid Katrina Lehist, Julia Beljajevat ja Irina Embrichi. Nemad ei osale Sotšis toimuval MK-etapil. Küll aga on seal kohal olümpiavõitja Erika Kirpu. Lisaks maailmameister Kristina Kuusk ja koduse edetabeli liider Nelli Differt. Aga samuti Veronika Zuikova, kes on Venemaal juba ka võistlustules olnud.