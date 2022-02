Pärnu ukrainlasest mängumees: „Magan öösel ainult tund. Mu keha ja vaim on väsinud.“ 

„See ei loe midagi, mu mõtted on seal; aidake tappa Venemaa majandust,“ sõnas Pärnu mängumees kaotatud poolfinaali järel. „Mu tüdruksõbra pere magab praegu keldris, sest mujal on liiga ohtlik,“ ütles Žukov. „Eesti valitsus ja teiste Euroopa riikide valitsused – aidake meid. Me ei taha sõda,“ lisas Pärnu VK ridadesse kuuluv ukrainlane. „Ma magan praegu öösel ainult tund korraga.“

Pärnu peatreener Avo Keel ütles, et nende poolt jäi palju servi taha, kuigi see oleks pidanud olema just suvepealinna võistkonna trump. Keel nentis, et mitmed mehed helistasid talle 24. veebruari hommikul ja oli selge, et võib-olla ei olnud tiim täna parimas valmisolekus. „Ukrainlased said hästi hakkama,“ ütles Keel oma tiimi kahe leegionäri kohta. „Žukovi rünnakuprotsent polnud võib-olla see, aga siin tasub vaadata ka sidemängijate otsa,“lisas Keel.