Eesti paraolümplased sõidavad Pekingisse kahetiste tunnetega: ajalooline saavutus, aga esimene vastane on Venemaa… 

LENNUKILE! Pool Eesti kurlingukoondisest viimasel kodusel treeningul. Näoga siia vasakpoolne on koondise kapten Andrei Koitmäe. Foto: Viljar Voog

„Meil on veel tund aega. Te olete siin suletud ruumis. Teil on see tund, et lustida, nautida üksteise seltskonda, lõõpida, naerda, lõõgastuda. Kõik muu, mis iganes toimub välismaailmas, sellele võite sealt uksest väljudes mõelda. Aga enne võtke see tund enda jaoks,“ julgustas Eesti ratastoolikurlingu koondise peatreener Chris Bowden hoolealuseid viimasel treeningul Tondiraba jäähallis. Laupäeval lendavad sportlased Pekingi paraolümpiale, kus nende esimeseks vastaseks peaks olema venelased.