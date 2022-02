Eesti vehklejad jätsid Sotši MK-etapi pooleli ning naasevad koju 

„Kuna olime siin juba kohapeal ja rahvusvaheline vehklemisliit otsustas, et võistlused toimuvad, siis sportlasena tundus imelik mitte võistlema minna. Kindlasti on vahe ka selles, et võistlus toimub Venemaal, mitte Venemaa ei korralda võistlust. Teised sportlased on samuti otsustanud võistelda ja tundub, et kõik on seisukohal, et sport ja poliitika peaksid lahus olema,“ lausus Differt siis Delfile.