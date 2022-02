Poola jalgpallikoondis keeldub Venemaaga mängimast: me ei saa teeselda, nagu midagi ei toimuks 

Kohtumine pidanuks miniturniiri raames toimuma 24. märtsil Moskvas. Teises paaris kohtuvad Stockholmis Rootsi ja Tšehhi ning seejärel otsustavad võitjad omavahel, kes pääseb MMile.

Esialgu olid Poola, Rootsi ja Tšehhi teinud ühise avalduse, et miniturniir ei tohiks toimuda Venemaal.

Ent laupäeval teatas Poola jalgpalliliidu president Cezary Kulesza, et nad ei osale matšis Venemaaga mingil juhul, põhjuseks Venemaa sissetung Ukrainasse.

„Aitab sõnadest, aeg on tegutseda! Kuna Venemaa föderatsiooni agressioon Ukraina suunal jätkub, ei kavatse Poola koondis play-off'i mängu Venemaa vastu pidada. See on ainuõige otsus. Peame läbirääkimisi Rootsi ja Tšehhiga, et esitada FIFA-le ühine seisukoht,“ kirjutas Kulesza sotsiaalmeedias.

Talle sekundeeris Poola koondise suurim staar Robert Lewandowski.

Poola jalgpallikoondis edastas ka eraldi teadaande: „Meie, Poola koondise mängijad, otsustasime koos Poola jalgpalliliiduga, et me ei kavatse play-off'is Venemaa vastu mängida . See pole kerge otsus, kuid elus on olulisemaid asju kui jalgpall. Meie mõtted on Ukraina rahva ja sõbra ning koondisekaaslase Tomasz Kedzioraga, kes on endiselt perega Kiievis.“