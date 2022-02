OTSE | Karl Erik Nazarov püstitas eeljooksus Eesti meistrivõistluste rekordi  

Meeste kuulitõukes juhib kahe katse järel Jander Heil, kellel on kirjas tulemus 18.23. Sise-MMiks valmistuv mitmevõistleja Karel Tilga on tõuganud 15.85. Nüüd on meeste kuulitõuge lõppenud: 1. Jander Heil 19.02, 2. Karel Tilga 15.99, 3. Karl Koha 15.81.