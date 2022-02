KINDEL! Eesti valitsus keelas Venemaa ja Valgevene laskesuusatajatel Otepääl võistelda, venelased on solvunud

IBU juhatus otsustas videokoosolekul, et nende poolest võiksid venelased ja valgevenelased võistelda, ent neutraalse lipu all. Eesti valitsuse otsusel neid aga Otepääle ei oodata. „IBU juhatus võttis selle otsuse vastu ja teatas, et Otepää MK-etapp võib toimuda,” seisab IBU kodulehel.