TRAHVID PEALE! Premium liiga klubi alustab miinuspunktidega ja ei tohi endale tuua uusi välismaalasi ega vanemaid eestlasi

2021. aasta meistrivõistluste eel pidi Legion maksma 1500 euro suuruse rahatrahvi ja teenis neli miinuspunkti katseajaga. Toona oli põhjus selles, et Legion jättis õigeks ajaks täitmata kaks kohustuslikku personalikriteeriumit ning hilines korduvalt litsentsidokumentide (kohati kuni 45 päeva), ametiisikutega lepingute ja kaheksal korral maksudeklaratsiooni esitamisega jalgpalliliidule.

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon arvas Legioni esindusmeeskonnalt 2022. aasta meistrivõistluste tabelist maha neli punkti ning seadis klubi esindus- ja duubelvõistkonnale uute mängijate üles andmise piirangu koos tingimustega. Nimelt on Legionil võimalik anda üles juba klubis registreeritud mängijaid ning lisaks Premium liiga solidaarsusfondi mängijaid, EJLi noormängija arengustipendiumi saajaid ning kõiki kuni 23-aastaseid ETM (Eestis treenitud mängija) staatust omavaid mängijaid. Piirang ülesandmisele kehtib seni kuni Legion on täitnud 2022. aasta hooaja litsentsiprotsessis esitatud kokku lepitud maksegraafikuga võlgnevused mängijate ja töötajate ees ja eeldusel, et klubil ei ole tekkinud vahepeal uusi analoogseid võlgu või kuni Legion tõestab muul moel endale võetud finantskohustuste täitmist.