GALERII | Tartu Bigbank krooniti Balti liiga meistriks, kuid võitjate peas on muremõtted Ukraina pärast 

Tartlased, keda peeti Final Four turniiri eel favoriitideks, alustasid poolfinaali 3 : 0 võiduga Leedu klubi Gargzdai Amber-Arlanga vastu. Teises poolfinaalis oli TalTech reedel 3 : 2 parem Pärnust ja sellega lunastati pääse finaali. Enne mängiti aga laupäeval välja pronksmedalid, kus pärnakad suutsid leedulased 3 : 2 alistada ja sellega kolmanda koha medalid Eestimaale jätta. „Tuleb välja, et oma võimetekohase koha saime kätte. Eilne (poolfinaal)mäng oli kännu taga kinni,“ rääkis Pärnu meeskonna peatreener Avo Keel. Ta lisas, et kindlasti oli pronks tema hoolealuste jaoks võidetud medal, sest enne Final Four turniiri ei ennustatud üldsegi Pärnut nelja parema hulka.