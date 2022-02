Neli Eesti jalgpallurit jõudsid kõik tagasi Euroopa Liitu 

Kui eilse seisuga oli teada, et Euroopa Liitu on jõudnud kolm mängijat, siis nüüd on kõik neli turvaliselt Ukraina riigipiiri ületanud ja naasevad Eestisse. Neljast mängijast kolm – Tamm, Vaštšuk ja Kreida – teenisid profileiba Ukraina kõrgliigas, vahendas Eesti Jalgpalli Liit pressiteates.



Teatavasti korraldasid FCI Levadia ja FC Flora reedesel Eesti jalgpallihooaja avamängul aktsiooni, millega nõuti sõja lõpetamist ja avaldati toetust Ukrainale. Eesti Jalgpalli Liit (EJL) saatis reedel Ukraina Jalgpalliliidule kirja, milles avaldas toetust, pakkus abi ja kinnitas, et praegusel väga keerulisel ajal, mil ukrainlased kaitsevad oma riiki Venemaa sõjategevuse vastu, on EJLi mõtted Ukraina jalgpallikogukonnaga.



25. veebruaril keelas UEFA Venemaa pinnal UEFA sarja klubi- ja koondisemängude korraldamise, muuhulgas tähendas see UEFA Meistrite liiga finaali viimist Peterburist Pariisi.