Rahvusvaheline judoliit võttis Putinilt autiitli 

Varasemalt oli Putin rahvusvahelise judoliidu aupresident ja esindaja üle maailma, kuid värskete rünnakute valguses otsustati Venemaa presidendilt need tiitlid ära võtta. „Ukrainas toimuva sõjakonflikti valguses annab rahvusvaheline judoliit teada, et peatatakse Vladimir Putini staatus aupresidendi ning judoliidu esindajana,“ kirjutas rahvusvaheline alaliit. Venemaa presidendile anti aupresidendi tiitel 2008. aastal.

Rumeenia päritolu rahvusvahelise judoliidu juht Marius Vizer kommenteeris lisaks, et Venemaa käitumist ei saa heaks kiita. „Oleme kurvad praeguse olukorra tõttu ja seepärast, et rahvusvahelisel tasandil pole toimunud piisavat dialoogi,“ vahendas Vizeri sõnu Sportsmail. „Meie kui spordiühiskond peame seisma ühiselt ja tugevalt, peame toetamata üksteist ning ühiseid väärtuseid, et alati kaitsta rahu, sõprust, harmooniat ning ühtsust.“