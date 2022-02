Gruusia kossuäss saatis CSKA põrgu 

CSKA ülejäänud mängijad on Moskvas ja valmistuvad järgmisteks mängudeks. 4. märtsil peaks neil ees seisma kodumäng Madridi Realiga, kuid pole selge, kas ja kus see toimub, sest Euroliiga on keelanud kolmel Venemaa klubil oma kodumänge Venemaal pidamast. Kui isegi mõni riik oleks nõus nende mänge võõrustama, siis kohale jõudmisega tekiks neil aga pehmelt öeldes raskusi, sest Euroopa Liidu riigid on oma õhuruumi Venemaa lennukite jaoks sulgenud.