Poolakad ja rootslased naersid FIFA naeruväärse otsuse välja 

Kogu nimetatud kolmik andis pärast Venemaa Ukrainasse tungimist teada, et nemad ei kavatse venelastega mängida, maksku see neile kasvõi koha finaalturniiril. Mõistagi pidi FIFA nüüd midagi otsustama ja otsustati, et venelased peavad oma kodumängud pidama neutraalsel pinnal ning et Venemaa lippu seal ei lehvitata ja Venemaa hümni seal ei mängita. Ja kõik.