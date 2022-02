Eesti ja veel seitsme riigi jäähokiliidud nõuavad Venemaale ja Valgevenele koheseid ja karme sanktsioone 

Avaldusele kirjutasid alla Saksamaa, Šveitsi, Läti, Norra, Suurbritannia, Poola, Leedu ja Eesti jäähokiliitude juhid.



Avalduse sisu on järgnev:



24. veebruaril ärkas maailm šokeeriva ja kohutava uudise peale – Venemaa föderatsioon alustas Valgevene vabariigi toetusel ulatuslikku sõda suveräänse Ukraina riigi vastu. Kõik see on teravas vastuolus olümpiaharta ja rahvusvahelise õiguse põhialustega.



Me kõik oleme näinud erinevatest meediakanalitest šokeerivaid kaadreid sõja õudustest ja kaotustest nii sõjaväelaste kui ka tsiviilelanike hulgas. Selle rünnaku tulemusena areneb meie silme all Ukrainas humanitaarkatastroof.



Solidaarsusest teiste suurte rahvusvaheliste spordiorganisatsioonidega, sealhulgas rahvusvahelise olümpiakomiteega, palume IIHF-il teha avaldus, milles öeldakse, et seisame oma Ukraina vendade ja õdede kõrval ning mõistame täielikult ja vankumatult hukka Venemaa agressiooni Ukraina vastu.



Arvestades praegust olukorda, nõuavad allakirjutanud riikide jäähokikogukondade esindajad IIHF-ilt järgmist:

1. Peatada viivitamatult Venemaa föderatsiooni ja Valgevene vabariigi jäähokiföderatsioonide liikmelisus IIHF-is;

2. Kõrvaldada Venemaa föderatsiooni ja Valgevene vabariigi esindajad IIHF-i nõukogust;

3. Kõrvaldada IIHF-ist ja komiteedest kõik Vene föderatsioonist ja Valgevene vabariigist pärit isikud;

4. Peatada viivitamatult IIHF-i koostöö kontinentaalse hokiliigaga (KHL)



Franz Reindl, Deutscher Eishockey Bund

Michael Rindlisbacher, Šveitsi jäähokiföderatsioon

Aigars Kalvitis, Läti jäähokiföderatsioon

Tage Pettersen, Norra jäähokiliit

Clifton Wrottesley, Ice Hockey UK

Miroslaw Minkina, Poola jäähokiföderatsioon

Dainius Zubrus, Hockey Lietuva

Rauno Parras, Eesti jäähokiliit