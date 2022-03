Kas Ott Tänaku tiitlilootused on juba kustunud? 

Sel sajandil on maailmameistriks tulnud vaid kaks sõitjat, kes esimesel kahel etapil ei mahtunud poodiumile. Hyundai ralliässal Ott Tänakul on tänavu kahe ralli järel kirjas vaid Rootsi punktikatse võidu eest saadud 5 silma, millega ta hoiab hooaja kokkuvõttes 11. kohta. Üldliidril Kalle Rovanperäl on temast 41 punkti enam. Margus Muraka sõnul võib Tänakut päästa aga see, et hübriidajastul tekib eeldatavasti probleeme ka teistel meestel. „On tuldud ka hullemast seisust välja ja kiirust näib tal olevat. See on tehnikaspordi eripära, kellele see ei meeldi, jälgigu malet,“ leiab endine ralliäss.