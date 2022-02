Ukraina poksistaar ühines armeega, et oma kodumaad kaitsta 

Kui venelaste invasiooni alguse järel oli Lomatšenko kodumaalt Kreekasse lahkunud, siis nüüd on ta Ukrainas tagasi ning ühines Odessas armeega. Lomatšenko jagas Facebookis fotot, kus on koos linnapea Vitali Hraždaniga, seljas sõjaväevorm ja õlal rippumas relv. Ta selgitas, et Ukrainast lahkus ta vaid selleks, et oma perekond turvalisse paika viia, ning nüüd on tagasi, et riiki parimal võimalikul moel kaitsta.