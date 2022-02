OTSUS KÕRGEIMALT TASEMELT: Venemaa lõigatakse spordimaailmast ära 

Venemaa kallaletung Ukrainale on muutnud maailmas juurdunud käitumismustreid. Saksamaa, kus veel väga valusalt kantakse teise maailmasõja taaka, on otsustanud tõsta enda kaitsekulutused NATO seatud kahe protsendini. Šveits, mis on alati olnud uhkelt neutraalne, ühineb Venemaa-vastaste sanktsioonidega. Ja rahvusvaheline olümpiakomitee, mis püüab igati taguda trummi, et sport ja poliitika tuleb hoida lahus, otsustas, et nüüd aitab!