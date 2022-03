HEA TÖÖ: Gerd Kanteri õpilane tõusis maailma edetabelis teiseks 

Novembris rääkis Kanter uuest hoolealusest ülivõrdes. „Kui toome paralleeli korvpalliga, siis ta on Michael Jordan! 22aastane kutt on juba 70 meetrit ketast heitnud ja olümpiamängudel viiendaks tulnud. Ta võitis Euroopa noorsooklassi meistrivõistlustel kulla. Kristjani potentsiaal on tohutu. Minu põhimure on, et midagi valesti ei lähe – vastutus on suur,” ütles Kanter Õhtulehele.