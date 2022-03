Sise-MMile sõidab viieliikmeline Eesti koondis, vabapääsme sai Kreete Verlin 

Kergejõustikuliidu presidendil Erich Teigamägil on hea meel, et koondis on kasvanud, sest kahel viimasel sise-MMil (2018 Birminghamis ja 2016 Portlandis) oli koondis vaid kaheliikmeline. 2020. aastal jäi sise-MM koroonapandeemia tõttu ära.