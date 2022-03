USKUMATU! FIS seisis viimase hetkeni Vene suusatajate selja taga, enne kui nood lõpuks ise Norrast lahkuda otsustasid 

Aleksandr Bolšunov (keskel esiplaanil) ja teised Venemaa suusatajad said viimaks aru, et nad pole Norrasse võistlema oodatud.

Murdmaasuusatamise MK-sari jätkub neljapäeval Norras Drammenis, kust liigutakse edasi Holmenkollenisse. Võistluste eel on möllanud aga tõsised kired, põhjuseks mõistagi Venemaa sissetung Norrasse. Norrakad soovisid, et Venemaa ja Valgevene sportlastel seal mitte mingisugustel tingimustel osaleda ei lubataks, kuid rahvusvaheline suusaliit (FIS) ei kiirustanud sugugi vastavat otsust langetama. Seejärel ähvardasid norrakad, et jätavad etapi üldse ära, kuni lõpuks andis Venemaa leer teada, et nad lahkuvad ise ja kuulutavad hooaja lõppenuks.