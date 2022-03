Sõda ja sula Otepää laskesuusatamise MK-etappi ei ohusta. Korraldaja: IBU asepresident tänas Eesti valitsust, et nad venelasi siia võistlema ei lubanud 

„Laupäev on väljamüüdud, teistele päevadele saab pileteid veel soetada,“ tunnistab Oteepää MK-etapi korralduskomitee esimees Aivar Nigol, et Eestis on laskesuusabuum.

10.-13. märtsini toimub Tehvandi Spordikeskuses BMW IBU laskesuusatamise maailmakarika etapp, mille eel on paratamatult sooja ilma ja sportlike küsimuste kõrval fookuses maailmas toimuv. Kui Ukraina sportlased loobusid ise MK-karusellis tiirlemisest, siis Eesti valitsus otsustas, et venelased ja valgevenelased pole võistlusele oodatud. Etapi korralduskomitee esimees Aivar Nigol tunnistab, et segadust on palju ja kõik on ärevad.