AMETLIK: Venemaa ja Valgevene sportlastel ei lubata kergejõustiku MMil võistelda 

Otsus ei puuduta ainult sportlasi, vaid ka ametnikke, treenereid ja muid abilisi. Nende võistluste, kuhu neid ei lubata, seas on ka märtsi lõpus Belgradis peetav sise-MM ning juulis Oregonis toimuv MM.

Kergejõustikuliidu president Sebastian Coe tõdes, et ta on tavaliselt eelistanud hoida sporti ja poliitikat lahus, kuid praegune olukord on liiga tõsine, et olla kõrvaltvaataja.

„Maailm on hirmul Venemaa tegude pärast ja Valgevene on neid abistanud ning õhutanud. Maailma juhid püüdsid sissetungi ära hoida, kuid tulutult. Paistab, et ainuke viis rahu taastamiseks ja Venemaa peatamiseks on rakendada uusi ja enneolematuid sanktsioone Venemaa ja Valgevene suhtes. Spordimaailm peab ühinema ja liituma teiste pingutustega, et lõpetada see sõda. Me ei tohi ega saa jääda eemale,“ lausus kergejõustikuliidu president Sebastian Coe.

Kergejõustikuliidu sportlaskomisjoni esimees Renaud Lavillenie oli otsusega päri.

„Oleme Ukraina kaasvõistlejate, sportlaste ja sõprade suhtes solidaarsed. Nad seisavad silmitsi olukorraga, mis ei häiri ainult treenimist ja võistlemist. Nad kardavad nii endi kui ka oma lähedaste elude pärast,“ lausus Lavillenie.

Venemaa sportlased pole dopinguskandaalide tõttu saanud kergejõustikuvõistlustel oma riigi lipu all võistelda alates 2015. aastast.

„Mõistame otsuse mõju Valgevene ja neutraalse [lipu all] võistlevatele Venemaa sportlastele, kes ei pruugi oma riigi vastuvõetamatut sõjalist tegevust heaks kiita. Kuid me ei saa ignoreerida sõnumit, mida me nende sportlaste võistlema lubamisega edastaks meie Ukraina sõpradele ja ülejäänud maailmale,“ lisas Lavillenie.