Tyson Fury lõpetab karjääri: "See on mu viimane matš."

Profipoksi raskekaalu maailmameister Tyson Fury teatas, et matš Dillian Whyte'iga jääb talle karjääri viimaseks. Fännidele on see uudis mõistagi suureks pettumuseks, sest see tähendab, et 33aastane britt ei lähegi ringis vastamisi Anthony Joshuaga – seda vastasseisu oodati aastaid.