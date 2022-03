Tänak on endiselt tige: see, mis toimus Rootsis, polnud ralli! 

„Ma loodan, et FIA (rahvusvaheline autospordiliit – toim) reageerib ja asja hakatakse arutama. Loomulikult ei ole juhtunu see, mida rallisport vajab või milline see olema peaks. Vaatame, mis saab,“ kommenteeris Tänak DirtFishi portaalile. „See oli kummaline ega jätnud rallispordist just kõige professionaalsemat muljet.“

„Ma ei tea regulatsioonide koha pealt, kuid see, mis seal toimus, polnud ralli. Kui keegi sulle lihtsalt ütleb, et pead katkestama ja saad jätkata superralli süsteemis, siis see on absurdne. Kuid see on kolmanda osapoole asi, mida meie ei saa muuta. On nagu on, kuid loodan, et mingid arutelud saavad toimuma,“ rääkis Tänak.