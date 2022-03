Balti karikakamakas ei austa ajalugu 

Seega on arusaamatu, miks on Läti võit 1940. aastal ning Leedu võidud 1948. ja 1949. aastal legitiimsed (1991. aasta sügisel toimunud turniiri legitiimsuse üle võib arutleda), aga ülejäänud mitte!?

Aastaarvud praegusel karikal on sedavõrd kummalised, et lausa karjuvad seletuse järele. Muigega suul olgu öeldud, et kui selline asi juhtunuks eelmise sajandi kolmekümnendail aastatel, oleks riid majas: see olnuks Balti jalgpallikongressi peateema ning tööd jätkunuks tõenäoliselt kolme riigi diplomaatidele ja FIFA lepitajale. Kui asja aga tõsiselt võtta, siis nüüd, kui oleme seda karikat saanud imetleda Tartus spordi- ja olümpiamuuseumis ning Eesti koondise mängudel on rahvas saanud fännialas trofee taustal ka pilti teha, võiks Eesti Jalgpalli Liit selle karika meisterdanud lätlastelt selgitust paluda küll.