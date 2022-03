OLÜMPIARAHU, HALLOO?! Vene ja Valgevene sportlased lubatakse paraolümpiale 

„Need kaks riiki võistlevad rahvusvahelise paraolümpiakomitee lipu all ning neid ei arvestata medalitabelisse,“ teatas rahvusvaheline paraolümpiakomitee (IPC). Sellega järgiti ilmselt ROKI resulatsiooni lisapunkte, millest esimene ütleb, et kui lühikese etteteatamise tõttu või muul juriidilisel põhjusel pole võimalik (valge-)venelasi eemale jätta, tuleks kasutusele võtta abimeetmed, et nad ei saaks võistelda enda lipu ja riiginime alt.

IPC president Andrew Parsons ütles, et need meetmed on organisatsiooni põhiseaduse kohaselt "karmimaks võimalikuks karistuseks“.

Ta kinnitas, et IPC juhatus mõistab Venemaa ja Valgevene teod üheselt hukka ja nad nõustuvad, et need ei saa jääda märkamatuks või tähelepanuta.

„Otsustades, milliseid meetmeid peaks IPC kasutusele võtma, oli ülioluline, et töötaksime oma uue põhiseaduse raames, et jääda poliitiliselt neutraalseks. Selle neutraalsuse aluseks on veendumus, et spordil on muutev jõud, ületamaks meie puudused ja kutsumaks meie seest esile inimkonna parim, eriti kõige mustematel hetkedel,“ jätkas Parsons.

„Pärast 2022. aasta Pekingi mänge peame aru oma 206 liikmesorganisatsiooniga, et teha otsus, kas tulevaste paraolümpiamängude ajal olümpiarahu rikkumine võib kaasa tuua vastava riigi paraolümpiakomitee võimaliku eemaldamise või selle tegevuse lõpetamise."