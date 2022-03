Venemaa sõitjat ei lubata Suurbritannia F1 etapile

Suurbritannia autospordiliidu andmetel ei tohi nende egiidi all toimuvatel võistlustel startida ükski Venemaa ega Valgevene sportlane - seda seoses Venemaa poolt toimuva Ukraina suunas tehtava rünnakuga. See tähendab, et kui juulikuu alguses jõuab F1 sari saareiiki, pole venelane Nikita Mazepin sinna oodatud. Otsus tuleb eelneva otsuse valguses, kuna varasemalt leidis rahvusvaheline autospordiliit (FIA), et Mazepin võiks Suurbritannia GP-l kaasa lüüa neutraalse lipu all. Suurbritannia aga nii ei arvanud ja teatas nüüd, et Venemaa ning Valgevene sportlased pole nende poolt korraldatud võistlustele oodatud.