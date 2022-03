PIINLIK! Kuulus ajaleht ei teinud Williamsi õdedel vahet. „Ükskõik kui kaugele me ka ei jõuaks, ei ole see piisav." 

Serena ületas uudiskünnise oma sihitud ettevõttega, mille jaoks on ta kogunud juba üle saja miljoni euro. Loo juures ilmus aga Venuse pilt. „Ükskõik kui kaugele me ka ei jõuaks, siis tuletatakse meile meelde, et see pole veel piisav,“ säutsus Williams Twitteris. „Selle jaoks ma kogusingi 111 miljonit Serena Venturesi jaoks. Et toetada ettevõtteid, mis jäävad süsteemi hammasrataste vahele. Isegi minust ei tehta välja. Sa suudad paremat, New York Times.“