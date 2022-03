Verstappen sõlmis Red Bulliga hiigellepingu 

Seni sidus leping Verstappenit Red Bulliga järgmise hooaja lõpuni, aga nüüd pikendas ta seda lausa 2028. aastani. „Ma armastan seda meeskonda ja kõik on lihtsalt suurepärane. Alates 2016. aastast, mil hakkasime koostööd tegema, siis oli eesmärk tulla maailmameistriks. Saime sellega hakkama. Nüüd tahame hoida number ühte enda autol (number ühe all saab sõita valitsev maailmameister – R. V.) võimalikult kaua.”

Red Bulli tiimijuht Christian Horner sõnas, et Verstappeniga lepingu sõlmimine näitab ka klubi visiooni. „Meie lühiaegne eesmärk on tulla Maxiga uuesti maailmameistriks, aga see leping näitab muuhulgas ka seda, et meil on ühine pikaaegne plaan.”