KUIDAS PALUN? Vormeliboss viskus Putini kaitsele: ta on inimesena otsekohene ja austusväärne. Ma usun, et ta pole rahul sellega, mis praegu maailmas toimub 

Ecclestone teab Putinit hästi ajast, mil nad tegid koostööd, et vormel 1 sari Venemaale viia. 2014. aastal see õnnestus, kui sarjaga pikaaegne leping sõlmiti. Neljapäeval saabusid aga uudised, et Venemaa GPle on kriips peale tõmmatud ja enam seda F1 sarjas ei näe.

„Ta on inimesena väga otsekohene ja austusväärne,“ rääkis britt Times Radiole. Olgu mainitud, et intervjuu leidis aset 25. veebruaril ehk sõja teisel päeval. „Ta tegi täpselt seda, mida lubas ja ei toonud ettekäändeid. Ma usun, et praegu pole ta üldse rahul sellega, mis maailmas toimub ja et teda kriminaaliks tembeldatakse.”

Bernie Ecclestone Foto: David Davies / Scanpix

Ecclestone töötas ka tänavu selle nimel, et GP saaks septembrikuus ikkagi toimuda. „Eks see sõltub paljuski selles, milline on täpselt Ukraina ja Venemaa vaheline olukord. Vaadates, mis on maailmas toimunud, siis ei muuda asjaolu, et Venemaal võidu kihutatakse mitte midagi. Otsuse peavad vastu võtma inimesed, kes on asjaga lähedalt seotud. Ilmselt Putinit praegu F1 etapp väga ei huvita.”

Samuti kaitses Ecclestone otsust, mis lubab venelasel Nikita Mazepinil uuel hooajal siiski vormel 1 sarjas kaasa lüüa. Venelased ja valgevenelased on rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) andmetel oodatud neutraalse lipu all nende sarjades osalema. Siiski on juba teada, et näiteks Silverstone'i etapile britid Mazepinit ei luba.

„See oli FIA poolt absoluutselt õige otsus,“ kinnitas neli kümnendit F1 sarja juhtinud Ecclestone. „Venemaa ja Ukraina konfliktiga seoses on tehtud palju otsuseid, aga minu arust pole keegi asja korralikult läbi mõelnud. Kui F1 sarjas on Venemaa piloot, siis on sel pistmist Venemaa sõdimisega? Neil asjadel pole ju omavahel mitte mingit seost. Venemaa sportlased ei ole selle konfliktiga kuidagi seotud. Nad pole sellest osa ei praegu ega pole olnud ka kunagi varem. Nad lihtsalt on juhtumisi Venemaa kodanikud.“

Haasi piloot Nikita Mazepin stardib uuel hooajal neutraalse lipu all Foto: Bradley Collyer / AP / Scanpix