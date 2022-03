Eesti tennise eksootilise vastase vastu astuvad Jürgen Zopp ja Mark Lajal 

Külaliste esireket on matši kõige kõrgema edetabelikohaga (665.) mängija Colin Sinclair, kes on pärit Mariaani saartelt. Võib-olla mõneti üllatuslikult on enamik Okeaania mängijaid, kaasa arvatud Sinclair, valgenahalised. Suure osa elust on Pacific Oceania esireket veetnud USA-s, kus ta ka ülikoolis õppis, vahendas tennis.net.

Vastastiimi kapten Aymeric Mara kiitis treening- ja võistlustingimusi Tondi Tennisekeskuses: „Väga korralikud väljakud. Sisetinimustes on hea mängida, ei ole segavaid faktoreid nagu näiteks tuul. Oleme ka tutvunud Tallinna linnaga. Kõik on super!" Eesti meeskonna mängijate tasemega on ta samuti hästi kursis: „Teil on ühtlane ja soliidne tiim. Meid ootavad ees tasavägised mängud."

Eesti koondise kapten-treener Ekke Tiidemann otsustas avapäeva üksikmängudes välja panna Jürgen Zoppi ja Mark Lajali. Reedese päeva esimeses mängus on Zopp (795.) vastamisi 18-aastase Clement Mainguy’ga, kellele ATP edetabelikoht puudub. Mainguy on pärit Vanuatu saarelt. Kui veel geograafiliselt täpsustada, siis Mariaani saared asuva põhjapoolkeral umbes 16. laiuskraadil ja neile lähim riik on Filipiinid, aga Vanuatu lõunapoolkeral Põhja-Austraalia lähistel. Igal juhul on tegemist soojast kliimast pärit meestega, kelle jaoks Eesti ilm on külm, ehkki meil on praegu märtsi alguse kohta normist soojem temperatuur.

Üksteisest on Mariaanid ja Vanuatu rohkem kui 3000 km kaugusel, seega on vastasmeeskond pärit üpris laialt territooriumilt. Mariaani lähistel paikneb maailmamere sügavaim koht, samanimeline süvik, mille sügavuseks on mõõdetud erinevaid arve, kuid enam vähem 11 000 m lähistel.

Tiidemann: „Oleme välja pannud need mehed, kes saavad mängida. Mattias Siimar ei saanud tulla ja Daniil Glinkal on tervisehäda. Jürgen Zopp tuleb kindlasti platsile ja esialgse plaani kohaselt mängib ka Mark Lajal. Paarismängus moodustavad dueti Zopp ja Kenneth Raisma. Zopp on kuu aega intensiivselt treeninud ning ta on saanud piisavalt võistlusmänge Soome klubide karikavõistlustel.“

Lajalil on kohe paras katsumus, sest just tema mängib Sinclairiga. Lajal on ITF-i turniiridel maailma edetabeli 500.-600. koha meestega mänginud võrdselt, aga pole neid võitnud. Hea näide on soomlane Patrik Niklas-Salminen, kes oli sügisel Pärnu turniiril asetatud esimesena ja Lajal kaotas talle alles otsustava seti tie-break’is 15:17.

Tiidemanni sõnul ongi kohtumised Sinclairiga kõige olulisemad: “Vastastel on tugev esinumber, kuid siiski enam-vähem meie mängijatega samal tasemel. Väga palju sõltub sellest, kuidas mängud temaga lõppevad. Need võivad saada lõpptulemuse osas määravaks.“ Sinclairil on Davis Cupil väga hea statistika, ta on võitnud 11st üksikmängust 10 ja 5st paarismängust 4. Esimest korda osales ta 2017. aastal pärast ülikooli lõpetamist. Mainguy osales esimest korda mullu ja võitis kolmest üksikmängust ühe.

Laupäevases paarismängus on hetkel Zoppi ja Raisma vastastena üles antud Sinclair ja Okeaania tiimi vanim liige, 40-aastane Brett Baudinet. Ta on mänginud Davis Cupil alates 2000. aastast ja kokku pidanud 59 mängu (37 võitu ja 28 kaotust). Kuid enamik neist on olnud paarismängud (36-17), sest üksikmängus on Baudinet võitnud 12st kohtumisest ainult ühe. Kuna paaride koosseisu võib laupäeva hommikul veel muuta, ei saa kindlalt välja kuulutada, et just need mehed platsile tulevad.