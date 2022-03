Napilt MK-etapil finaalvoorust välja jäänud Aigro: täna oli seis äärmiselt tihe 

„Naljaga pooleks võiks öelda, et kui eile pääsesin napilt kvalifikatsioonist edasi, siis täna jäin napilt punktidelt välja. Eilne kvalifikatsiooni hüpe jäi ajastuse taha. Täna suutsin mäel enda kohta head minekut näidata, kuid see 0,9p...“ muljetas Aigro.

„Äärmiselt tihe oli täna, minu ümber seitse meest 2p sees (1m) aga koht kohaks, aga protsess on hetkel liikunud ülesmäge ja raw airi tuur, kui ka hooaja lõpp, on veel pikk ees, et mõned head tulemused siia hooaega veel teha,“ jäi eestlane positiivseks.