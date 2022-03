Pekingis kaks kulda võitnud ja maailmarekordi püstitanud rootslane lõpetab vaid 25aastaselt karjääri 

25aastane rootslane oli karjääri lõpetamisele vihjanud ka Pekingi olümpial, kus võitis kuldmedali nii 5000 kui ka 10 000 m sõidus. Pikemal distantsil püstitas ta ka maailmarekordi 12:30.74.

„Kui oled elukutseline sportlane sellisel alal, mis on sama nõme kui kiiruisutamine, siis tuleb leida viise, et teha see vähem nõmedaks. Osalesin 20 ultramaratonil, tegin 1000 langevarjuhüpet. Olin aasta aega sõjaväes, käisin ohtralt pidudel. Sõitsin palju lumelauaga ja ronisin suuskadega mäes. Sõitsin terve Rootsi jalgrattaga läbi. Tegin [sportlastee] omale lõbusaks, sest teadsin, et ühel hetkel tuli aeg, kus tuli tõsiselt keskenduda ja kannatada. Pidin ammutama kõvasti motivatsiooni,“ vahendas van der Poeli sõnu NBC Sports.

Kes teab, äkki teeb ta siiski comeback'i? Tegi atleet ju pausi ka neli aastat tagasi pärast Pyeongchangi mänge, kui otsustas läbida esmalt sõjaväeteenistuse ning seejärel tegeles hoopis ultratreeningutega.