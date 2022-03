Djokovic saab järgmisel slämmiturniiril siiski mängida? 

Nimelt pehmendatakse Prantsusmaal piiranguid ning peaminister Jean Castex teatas, et peagi pole tenniseväljakutele pääsemiseks enam vaja koroonapassi näidata.

„Olukord muutub tänu inimeste ühisele pingutusele järjest paremaks. Tingimused on piisavalt [head], et alustada piirangute vähendamist. 14. märtsist kaotame kõikjal koroonapassi esitamise nõude,“ vahendas Castexi sõnu The Guardian.