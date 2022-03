Sõja toimumist ignoreeriv Vene ajakirjanik valas Kläbo kriitikaga üle 

Norra suusaäss, kes haigestus äsja koroonaviirusega, oli väljendanud pettumust, et Venemaa sportlased ise võistlemisest ei loobunud ning FIS selles olukorras midagi ette ei võtnud.

„Peame kohtlema Vene suusatajaid austusega. Nad on meie kolleegid, kellega puutume pidevalt kokku. Lootsin siiralt, et venelased loobuvad võistlemisest ise ja naasevad koju. Või [kehtestab keelu] FIS. Aga mulle on vastuvõetamatu, et me Norras ahistame või oleme nende suhtes lugupidamatud,“ sõnas ta ajalehele Verdens Gang.

Vene ajakirjaniku Aleksei Železnovi sõnul oli Kläbo sõnavõtt Drammeni MK-etapi eel tema järjekordne trikk.

„Hirmus on mõelda, mis toimub 25aastase norralase peas. Hiinas polnud ta rahul ilmaga, siis survestas FISi ning nüüd soovib, et venelased heidetaks MK-sarjast välja. Ja nüüd tunneb [Kläbo] neile kaasa, kaitseb neid ahistamise eest, mille ta ise esile kutsus. Temaga on midagi lahti ja mida rohkem ta end avalikult väljendab, seda raskem on temast aru saada.“