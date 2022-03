HÄSTI! Kristjan Ilves sooritas Norras eelvõistluse pikima õhulennu 

Pärast Holmenkolleni võistlust on kavas veel üks etapp. See toimub 12. ja 13. märtsil Saksmaal Schonachis.

MK-sarja üldliider on hetkel Lamparter, kel on koos 1090 punkti. Ilves on 538 silmaga viies. Parimate hüppajate arvestuses on Eesti kahevõistleja (836 punkti) Riiberi järel teine (956).