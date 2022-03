Sügisel Madridi Reali alistanud jalgpallitreener läks sõtta: kõige tähtsam on see, et rohkem lapsi ega naisi ei sureks 

Ta on aus. Muidugi on ta ka eksinud, aga see on normaalne. Kõik teevad vigu. Ma kujutan ette, kui raske on riiki juhtida. Ma ei kahtle, et ta on hea mees. Meil on president, kes käitub korrektselt. Usun temasse.“

Rahu saabub Vernidubi hinnangul vaid siis, kui sõja võidab Ukraina. „Venemaa nõudmisi on võimatu täita. Me ei anna alla. Dialoog on vajalik, et me ei rahulda nende ultimaatumeid. Läbirääkimised käivad, loodan, et neil on piisavalt ajusid, et see sõda lõpetada. Kõige tähtsam on see, et rohkem lapsi ega naisi ei sureks,“ sõnas sõtta läinud jalgpallitreener ja tänas ülejäänud Euroopat toetuse eest.

„Tean, et neilgi on keerulised valikud. Arvan, et nad mõistavad, et Ukraina on praegu terve maailmajao kilp.“