44 Venemaa tippmaletajat kirjutasid Putinile avaliku kirja: lõpeta sõda! 

„Meil on väljakannatamatult valus vaadata katastroofi, mis meie rahvaga neil päevil toimub,“ seisis kirjas, millele andis oma allkirja teiste seas Jan Nepomnjaštši, kes püüdis detsembris Magnus Carlsenit maailmameistritroonilt kukutada.

„Oleme mänginud Venemaa eest nii individuaal- kui ka võistkonnavõistlustel, mis on eriline au. Oleme veendunud, et male ja sport tervikuna peaksid inimesi ühendama. Meie riik on andnud endast parima, et korraldada kõige keerulisemaid ja mainekamaid rahvusvahelisi võistlusi isegi pandeemia tipul.

Male õpetab oma tegude eest vastutatama, igal käigul on tähendus ja viga võib viia pöördumatu kahjuni. Vanasti oli see sport, aga nüüd on kaalul inimelud, -õigused, -väärikus ja meie riikide tulevik.

Traagiliste päevade ajal mõtleme kõigile, kes on selle hirmutava konflikti keskel. Jagame Ukraina kolleegide valu ja kutsume üles rahu sõlmima.

Ukraina maletiim on valitsev Euroopa meister ja maailma üks tugevamaid, nagu meiegi. Oleme mänginud sadu partiisid. Meie jaoks on aus võistlus olnud alati tähtsam kui poliitika. Ukrainlased on seda tunnet jaganud. Palume teil säilitada vastastikuse austuse võimalus mõlema riigi meeskondade, mängijate ja inimeste vahel.

Me toetame rahu. Peatage sõda.“

Chess.com-i teatel kirjutasid kõvematest maletajatest neile sõnadele alla 12kordne naiste maailmameister Aleksandra Kostenjuk, kaheksakordne Venemaa tšempion Pjotr Svidler ning veel väga paljud rahvusvahelised suurmeistrid. Täispika nimekirjaga saab tutvuda siin.