Pool sõitu poodiumikohast kinni hoidnud Ilves sai üheksanda koha 

Lillehammeri Lysgårdsbakkene K120 suusahüppemäel oli mees teiselt planeedilt Jarl Magnus Riiberg, kes tegi lausa 139meetrise õhulennu. Kuna teistel kahevõistlejatel jäi 130 meetri joon püüdmatuks, siis pääses koduradadel võistelnud norralane lumele 56 sekundit enne lähimat jälitajat. Koroonasse nakatumise tõttu Pekingi olümpial tühjade pihkudega jäänu Riiber hoidis suusarajal minutilist edu kindlalt ning võttis selge võidu. Kuid väga põnev heitlus käis teistele poodiumikohtadele

Kahevõistluse MK-sarjas on sõitmata veel kolm võistlust. Pühapäeval tulevad sportlased taas lumele Oslos, hooajale tõmmatakse joon alla järgmisel nädalavahetusel Saksamaal Schonachis. Kollast liidrisärk kandva Lamparteri edu Riiberi ees on natuke alla saja silma.