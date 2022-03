Suusakuninganna Johaug lõpetas karjääri võidukalt 

Johaug teatas oma karjääri lõpust sotsiaalmeedias. „Ma tõesti ei taha, et teekond otsa saab, aga igaks asjaks on oma aeg. Arvan, et nüüd on minu elus jõudnud kätte aeg, mil teha muud, kui pühenduda täiskohaga murdmaasuusatamisele,“ kirjutas 33aastane norralanna Instagramis.